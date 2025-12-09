В Отрадном молодой человек перевел на «безопасный счет» мошенников все свои сбережения

В Отрадном 21-летний местный житель стал жертвой изощренной схемы телефонных мошенников. История началась с обычного звонка, якобы от сотрудников популярного маркетплейса.

Сценарий обмана развернулся по классической схеме: под предлогом обсуждения предстоящей доставки злоумышленник начал задавать наводящие вопросы. В кульминационный момент «сотрудник» маркетплейса сообщил о якобы взломе личного кабинета Госуслуг и резко завершил разговор.

Психологическое давление усилилось, когда пострадавшему пришло сообщение с предупреждением о контакте с мошенниками. В SMS были указаны два «официальных» номера для связи. Позвонив по одному из них, молодой человек попал на лже-сотрудника Росфинмониторинга, который «подтвердил» факт общения с аферистами.

Финальным аккордом стало подключение псевдопредставителя силовых структур. Действуя слаженно, мошенники убедили потерпевшего перевести все сбережения на «безопасный счет», который они якобы уже открыли.

Итог обмана — полная потеря накоплений. Следуя инструкциям злоумышленников, молодой человек снял в банке 384 860 рублей и перевел их на указанные аферистами счета.

Полиция призывает граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не переводить деньги по указанию телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

