В Омской области домашняя пиранья откусила годовалому мальчику палец на руке

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Хищная рыба пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.

"Утром мальчик с отцом находились в зале. Годовалый ребенок смотрел мультики и кушал печенье. В этой же комнате его отец играл в телефон. В зале также был установлен аквариум с пираньей. В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки", — рассказал собеседник агентства.

Семья ветеринарных врачей, проживающая в поселке Кормиловка, купила пиранью десять лет назад на "Хитром рынке" в Омске. Никаких проблем с ней до этого не было.

По данным источника, ребенка отвезли в больницу. Врачи сообщили о случившемся в полицию. С родителями мальчика проводится работа.

Фото: freepik.com