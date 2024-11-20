В Красноярском районе сегодня произошло столкновение трех автомобилей

108

На месте ДТП работали пожарные-спасатели.



Сегодня, 20 ноября, в 8 часов 29 минут на 1 километре трассы обход села Красный Яр произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение.

К месту ДТП были направлены расчет пожарно – спасательной части № 110 Отряда № 41, а также сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: большегруза, легкового автомобиля Lada Vesta и легкового автомобиля ВАЗ 2121.

Водитель грузового транспортного средства, к сожалению, пострадал и был направлен в медицинское учреждение.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели стабилизировали транспортные средства и отключили аккумуляторные батареи.

На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"