В Красноярском районе сегодня произошло столкновение трех автомобилей

На месте ДТП работали пожарные-спасатели.
Сегодня, 20 ноября, в 8 часов 29 минут на 1 километре трассы обход села Красный Яр произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение.
К месту ДТП были направлены расчет пожарно – спасательной части № 110 Отряда № 41, а также сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: большегруза, легкового автомобиля Lada Vesta и легкового автомобиля ВАЗ 2121.
Водитель грузового транспортного средства, к сожалению, пострадал и был направлен в медицинское учреждение.
В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели стабилизировали транспортные средства и отключили аккумуляторные батареи.
На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции.