Тольяттинские полицейские задержали сбегающего угонщика

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В ноябре текущего года, во время несения службы, экипажу ДПС Госавтоинспекции У МВД России по городу Тольятти из дежурной части поступила информация об угоне в Центральном районе города автомобиля КIA Ceed.

На маршруте патрулирования в Автозаводском районе города, на одной из улиц города, сотрудниками ДПС был замечен автомобиль, указанный в ориентировке. В 05:25 водитель автомобиля КIA, проигнорировав законное требование сотрудника полиции об остановке, озвученное через специальное громкоговорящее устройство патрульного автомобиля, попытался скрыться.

Сотрудниками ДПС было принято решение о преследовании правонарушителя, который, уходя от полицейских, допустил наезд на дорожный знак с последующим въездом в торец здания. Покинув автомобиль, правонарушитель попытался скрыться, однако благодаря слаженным действиям полицейских, беглец был задержан.

Правонарушителем оказался житель города Тольятти, 2003 года рождения, который был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту следственным отделом У МВД России по городу Тольятти, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.