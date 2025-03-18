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Смертельное ДТП в Волжском районе: столкнулись МАЗ и тягач Scania 

18 марта 2025 16:55
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Водитель МАЗ госпитализирован. Водитель тягача Scania скончался на месте происшествия.

ГУ МВД России информирует о ДТП в Волжском районе: Сотрудники полиции совместно с ППС и МЧС работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Волжском районе, организовывали реверсивное движение, проводили комплекс мероприятий для фиксации обстоятельств ДТП.

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, в 11:05 час. водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, двигался по 43 км автодороги «Самара-Пугачёв - Энгельс-Волгоград» со стороны пгт. Алексеевка в направлении республики Казахстан. В пути следования не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с тягачом Scania, движущимся во встречном направлении.

Водитель МАЗ госпитализирован. Водитель тягача Scania скончался на месте происшествия до приезда медиков.

На место ДТП выезжали руководители территориального ОВД и следственно-оперативная группа. По материалам, собранными полицейскими будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Теги: ДТП

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