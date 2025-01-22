Роскачество: Поддельные мобильные приложения банков встречаются на любых смартфонах

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Поддельные мобильные приложения банков встречаются на любых смартфонах. Об этом рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в iPhone нет мобильных приложений популярных банков — этим и пользуются хакеры, создавая подделки.

По словам экспертов, в названии фальшивого приложения допускаются ошибки или добавляются лишние слова. Помимо этого, в описании такого приложения встречаются орфографические и пунктуационные ошибки.

Специалисты напомнили, что при загрузке неофициального приложения пользователь указывает все личные данные, в том числе и CVV-код — так злоумышленники крадут личную информацию и ограничат доступ к мобильному сервису.