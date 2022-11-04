Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП в Сызрани

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Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении женщины с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 3 ноября текущего года, примерно в 18-00 час., водитель, управляя автомобилем, предположительно марки «LADA Priora» серебристого цвета, в районе 13А по ул. Выборгская в Сызрани совершил наезд на 40-летнего пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Водитель, не оказав помощи женщине, скрылся с места происшествия.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефонам 8(8464) 33-38-66; 8(8464) 35-50-58; 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова д.50, кабинет № 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.