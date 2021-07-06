Найдены обломки пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26

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Фото: МЧС России/ТАСС

Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - сказал он.

По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта. "К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах", - сказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.

Как сообщил глава региона Владимир Солодов, наземные группы поисковиков выдвинулись на место предполагаемого обнаружения обломков. "Буквально полчаса назад с воздуха были обнаружены, предположительно, обломки самолета в 5 км к северу от Паланы. Фюзеляж на берегу, остальная часть самолета в прибрежной зоне. Предположительно, я подчеркиваю. Сейчас на место выдвигаются наземные группы спасателей, специалисты, чтобы удостовериться, что это то воздушное судно, поиск которого велся. После этого можно будет окончательные выводы сделать", - сказал губернатор.

В свою очередь, по данным Росавиации, в 12:06 мск было обнаружено место авиационного происшествия с воздушным судном Ан-26. "Место обнаружения: около 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены. Поисково-десантная группа приступила к спасательным работам. Также спасательная операция осуществляется с использованием специальной автотехники - вездехода и 26 спасателей.

По словам Храброва, экипаж Ан-26 был опытным. "Хороший и молодой экипаж, опытный. Достаточно опытный командир, ему 35 лет", - сказал он.

Ранее об обнаружении обломков самолета ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета", - сказал собеседник агентства.

По его информации, обломки упали в Охотское море после его столкновения со скалой. "Это значительно затруднит поисковую операцию", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства катастрофы уже предварительно установлены. "Самолет заходил на посадку в сложных погодных условиях, была плохая видимость, боковой ветер. С первого раза у него это не получилось, на второй раз он врезался в скалу, не заметив ее. Самолет тут же начал разрушаться", - сообщили в экстренных службах.

Кроме того, по данным источника, выживших при крушении самолет нет.

На борту находились 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, и шесть членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина и его жену Ольгу Андрейкину, которая возглавляет финансовое управление администрации.