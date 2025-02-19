На трассе в Шенталинском районе полицейские помогли мужчине с проколотым колесом

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Начальник Госавтоинспекции Отделения МВД России по Шенталинскому району майор полиции Максим Мирцев совместно со старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения старшим лейтенантом полиции Маратом Зайдуллиным, следуя по пути на место дорожного-транспортного происшествия по трассе Шентала-Азеево, заметили припаркованный на обочине автомобиль со включенными аварийными сигналами, в салоне транспортного средства кроме водителя находился также пассажир.

Водитель – мужчина с ограниченными возможностями здоровья обратился к сотрудникам полиции за помощью, объяснив, что во время движения услышал хлопок и автомобиль начало заносить, остановившись, мужчина увидел, что у машины пробито колесо.

Учитывая, что автодорога имеет интенсивное движение, Госавтоинспекторы, оценив высокую возможность создания аварийной ситуации при остановки транспортного средства в представленных погодных условиях, оперативно помогли мужчине поменять колесо.

Выразив благодарность сотрудникам полиции за отзывчивость и своевременно оказанную помощь, водитель благополучно продолжил свой путь.

Руководство полиции Самарской области высоко ценит мнение жителей о работе сотрудников внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности и высокую оценку их деятельности.