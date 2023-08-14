Лесной пожар в Жигулевском заповеднике локализовали

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В МЧС России по Самарской области сообщили о локализации лесного пожара в районе Жигулевского заповедника.

Локализации удалось достичь на площади 9,4 гектара. Для тушения пожара сейчас привлечены 243 человека и 50 единиц спецтехники.



Напомним, что сообщение о возгорании пожарные получили 12 августа около 13:00. Низовой лесной пожар возник в 20-м и 21-м кварталах Бахиловского участкового лесничества в районе Бахиловой Поляны.



Для борьбы со стихией были брошены силы аэромобильной группировки, группы применения беспилотных авиационных систем и Волжский спасательный центр МЧС России.



Погибших и пострадавших нет, пишет Сова.