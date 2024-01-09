ДТП с двумя стоящими автомобилями произошло в Октябрьском районе Самары

114

8 января на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 17-50 час., 39-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2110 двигался по ул. Осипенко. В пути следования возле дома № 38 не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на стоящий автомобиль Nissan Juke без водителя, от удара который продвинулся вперед и совершил наезд на стоящий автомобиль Hyundai Elantra без водителя. С места ДТП в медицинское учреждение доставлена 36-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля, назначено амбулаторное лечение.