Дом горел рано утром в Октябрьске

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29 февраля в 04 часа 03 минуты на пункт связи пожарно-спасательной части № 106 пожарно-спасательного отряда № 37 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожная в городском округе Октябрьск. К месту вызова были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 106 и один расчет пожарно - спасательной части № 173. По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом площадью 40 квадратных метров. В тушении приняли участие 10 человек личного состава, работало звено газодымозащитной службы, были поданы 3 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 04 часа 35 минут, в 04 часа 36 минут - ликвидация открытого горения, полная ликвидация последствий пожара - в 05 часов 30 минут. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"