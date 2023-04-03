Инициатива Дмитрия Азарова о замещении парка такси отечественными автомобилями вошла в проект решений Госсовета по развитию промышленности

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В понедельник, 3 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве, где принимает участие в семинаре-совещании, который традиционно проходит в преддверии заседания Государственного совета. В ходе таких «мозговых штурмов» руководство Администрации Президента, министерств и ведомств, общественных институтов, а также ряд губернаторов ключевых регионов готовят свои предложения для итогового заседания. В этот раз Госсовет, который 4 апреля проведет Президент России Владимир Путин, будет посвящен развитию промышленности страны в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Напомним, Глава государства поставил задачу: обеспечить укрепление технологического суверенитета страны и опережающий рост промышленности с применением бережливых технологий и инновационных высокотехнологичных решений.

«Актуальность темы проведения Государственного совета ни у кого не вызывает сомнений в нынешних условиях необходимости обеспечения технологического суверенитета, – отметил Дмитрий Азаров. – Как всегда, подготовку к Госсовету с коллегами губернаторами мы начали заблаговременно. Мы выработали целый ряд предложений, которые сегодня обсуждаем в рамках проведения круглых столов. Работа нашей группы посвящена мерам финансовой поддержки. Основные потребности предприятий, инвесторов очевидны – это так называемые длинные дешевые деньги, поддержка НИОКР. Я уверен, что целый ряд предложений мы представим на заседании Госсовета».

Промышленный сектор составляет основу экономики Самарской области. Всего в регионе работает более 630 крупных и средних промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 268 тысяч жителей региона. С первых дней работы в должности губернатора Дмитрий Азаров уделяет особое внимание вопросам развития производств, создания новых предприятия и рабочих мест, предлагая комплекс решений на федеральном уровне.

Так, в зоне особого внимания главы региона находится работа одного из крупнейших трудовых коллективов области – АВТОВАЗа. Напомним, инициатива губернатора о льготном кредитовании, высказанная им на встрече с Президентом России, уже нашла поддержку и будет реализована.

В этом году вновь возобновляется программа льготного автокредитования с государственной поддержкой на машины отечественного производства. Участие в программе могут принять работники медицины и образования, а также мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в специальной военной операции и члены их семей.

Еще одна инициатива Дмитрия Азарова, подготовленная совместно с АО «АВТОВАЗ» и Советом Федерации, – о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные высоколокализованные автомобили – нашла отражение в проекте решений заседания Госсовета по развитию промышленности. По мнению губернатора Самарской области, это решение придаст дополнительный импульс развития не только для АВТОВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин. Соответственно, поддержку и дополнительную загрузку получат производители автокомпонентов.

«Работаю над предложениями по тем кластерам промышленности, которые наиболее развиты в Самарской области, в первую очередь, это АВТОВАЗ. Мы предлагаем целый ряд решений, направленных на поддержку автомобильной промышленности Российской Федерации: повышение утильсбора, принятие специальных решений по использованию в такси отечественных автомобилей. Я рассчитываю, что предложения, которые выработают наши группы, получат поддержку Госсовета и Президента страны», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Важно отметить, что предложения и инициативы главы региона находят поддержку на федеральном уровне. А системная работа Правительства региона позволяет добиваться принятия ключевых для области решений.

Активно идет работа еще по одному направлению развития промышленности – созданию в регионе кластера беспилотной авиации. Глава региона в этом вопросе также заручился поддержкой Президента. Создание этого передового производственного кластера именно в нашем регионе позволит максимально задействовать научно-технологический потенциал области и наработки наших ученых.

Благодаря лоббированию интересов предприятий региона на федеральном уровне в прошлом году удалось добиться заключения соглашения самарского завода «Авиакор» с уральским предприятием гражданской авиации о совместной разработке пассажирского самолета «Ладога».

Кроме того, работа губернатора по поддержке химической отрасли региона, способствовала подписанию в Правительстве РФ плана строительства перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений, который в порту Тамани возводит ПАО «ТОАЗ». Этот комплекс необходим для обеспечения бесперебойности экспортных поставок химической продукции Тольяттиазота. Первая очередь, рассчитанная на грузооборот до 2 млн тонн аммиака в год, планируется ввести в эксплуатацию уже к в декабре.

Также Дмитрию Азарову удалось дать импульс возрождению традиций судостроения на самарской земле. Напомним, в ноябре 2020 года «Нефтефлот» заключил государственный контракт с ФКУ «Речводпуть» на строительство 8 промерных судов, которые предназначены для выполнения изыскательских работ, контроля состояния судового хода. Кроме этого на предприятии строится 3 морских пассажирских судна, морское грузопассажирское судно арктического класса, несамоходный дизельный земснаряд. В декабре 2022 года заключен контракт с АО «ГТЛК» на строительство 2-х пассажирских катамаранов речного класса. Компания обеспечена заказами до 2027 года.

Благодаря поддержке федерального центра и прямым поручениям Главы государства в регионе продолжается реализация крупного инфраструктурного объекта – строительства моста через Волгу и дороги «Обход Тольятти». Это крупнейший в стране проект на принципах ГЧП, инициатором реализации которого стал регион. Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими государствами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест, создаст задел для дальнейшего опережающего развития губернии.

Другая инициатива Дмитрия Азарова – по поддержке IT-специалистов – также была поддержана в прошлом году на федеральном уровне. Так, в начале марта прошлого года Президент России подписал Указ о дополнительных мерах поддержки работников IT-отрасли. В их числе – возмещение компаниям расходов на обеспечение льготной ставки по ипотеке.

Всестороннюю поддержку IT-специалистам оказывают региональные власти на протяжении последних лет, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. В частности, по инициативе Дмитрия Азарова IT-специалисты Самарской области с 2020 года получили возможность компенсировать половину расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту.

Отдельного внимания заслуживает программа «Возвращение», которая была создана и уже успешно реализуется в регионе по инициативе главы региона. Проект нацелен на оказание помощи военнослужащим в оформлении всех положенных льгот, комплексном лечении и реабилитации, в том числе, психологической. Кроме того, предусматривается оказание содействия в переобучении и трудоустройстве, организации отдыха и свободного времени. Проект «Возвращение» был представлен Владимиру Путину и рекомендован к тиражированию в регионах страны.

Фото: пресс-служба правительства СО