Губернатор Дмитрий Азаров поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина

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В воскресенье, 24 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил свою подпись в поддержку Владимира Путина, который будет участвовать в выборах Президента Российской Федерации в качестве самовыдвиженца в марте следующего года.

Напомним, действующий глава государства озвучил решение об участии в избирательной кампании 8 декабря после торжественной церемонии вручения государственных наград. «В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу, – сказал тогда Президент, общаясь с участниками церемонии. – Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность Президента России». Спустя 10 дней Владимир Путин подал документы в Центризбирком.

«В Самарской области в кратчайшие сроки масштабно развернулась работа штаба Владимира Владимировича Путина по сбору подписей. Люди – откликаются, и в этом нет ничего удивительного. Давайте вспомним, с каким подъемом люди встретили известие о том, что Владимир Владимирович принял решение об участии в выборах Президента России. Буквально был народный подъем, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Именно с именем Владимира Владимировича Путина люди связывают сегодня успехи и победы нашей страны».

Сбор подписей в Самарской области, как и во всей стране, начался в субботу, 23 декабря. В регионе пункты сбора подписей работают в торговых центрах. Также самарцев ждут в региональном отделении Народного фронта в Самарской области. При себе необходимо иметь паспорт.

Фото - пресс-служба Правительства Самарской области.