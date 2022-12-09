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Елена Лапушкина доложила членам городской Общественной палаты о результатах работы за пять лет

9 декабря 2022 20:50
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Доклад Елены Лапушкиной содержал и информацию о работе по обновлению улично-дорожной сети Самары, общественных и дворовых пространств.

В пятницу, 9 декабря, в Администрации городского округа Самара прошло расширенное заседание Общественной палаты городского округа Самара. В заседании приняли участие Глава Самары Елена Лапушкина, председатель Общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев, первый заместитель министра – руководитель департамента ресурсного обеспечения, опеки и попечительства Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский.

В ходе заседания Елена Лапушкина доложила членам городской Общественной палаты о результатах работы за пять лет. В декабре 2022 года истекает пятилетний срок полномочий действующего главы города, а с 14 ноября в городе проходит прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары.

Так, Администрацией городского округа Самара под руководством Елены Лапушкиной была проведена большая работа по привлечению инвестиций в систему инженерной инфраструктуры города.

С 2018 года удалось в 6 раз снизить очередность в детские сады. За 5 лет построено 7 новых детских садов, открыты вторые корпуса в двух детских садах в микрорайонах Волгарь и Новая Самара, а в 2022 году начато строительство детского сада в границах проспекта Кирова, улиц Стара Загора, Воронежская, Московское шоссе на 240 мест, из которых 80 – ясельные. За пять лет построены и введены в эксплуатацию 2 школы – школа № 68 на 1200 мест в микрорайоне Новая Самара и два корпуса школы № 26 на 5-й Просеке.

Доклад Елены Лапушкиной содержал и информацию о работе по обновлению улично-дорожной сети Самары, общественных и дворовых пространств. Так, с 2018 года в городе преобразились почти 50 крупных общественных территорий и более 750 дворов.

«Благодарю Елену Владимировну за открытый и содержательный доклад. Действительно, за период работы Елены Владимировны на посту Главы Самары произошли существенные изменения большого города в разных сферах деятельности за этот период, несмотря на кризисные условия в экономике, беспрецедентные явления типа коронавирусной инфекции и непростые современные условия. В плане экономического развития, городского хозяйства, благоустройства, увеличение объема жилищного строительства, решение многих других социальных вопросов город значительно продвинулся. Мы сами, являясь жителями города, эти перемены видим ежедневно», - обратился к членам Общественного совета Габибулла Хасаев.

Он отметил, что указом Президента страны Елена Лапушкина вошла в состав Государственного совета Российской Федерации:

«Включение в состав Госсовета — это признание личных заслуг Елены Владимировны за время руководства таким крупным мегаполисом, как городской округ Самара. Безусловно, это признание роли Самары как стратегически важного центра Российской Федерации»

Кроме того, председатель городской Общественной палаты отметил, что Глава города уделяет большое внимание работе палаты.

Члены общественной палаты единогласно поддержали оценку, которую озвучил председатель Общественной палаты.

«С Еленой Владимировной работаем с 2018 года, она возродила совет по вопросам образования. Сегодня очень внимательно выслушали выступление Елены Владимировны как итоговую ее работу в качестве Главы города с 2018 по 2022 годы. Понятно, что времени, которое ей пришлось рассказывать об этой работе, оказалось недостаточно для того, чтобы понять, насколько огромная работа была сделана и продолжает делаться. Елена Владимировна за это время проделала огромную работу со своей командой. Мы видим изменённые улицы, благоустройство, заинтересованность жителей участвовать в изменении городской среды, видим строительство новых детских садов, школ, меняется инфраструктура в городе», - подчеркнула председатель Общественного совета по вопросам образования городского округа Самара Наталья Толстых.

На заседании также подробно были рассмотрены вопросы о системе мер поддержки мобилизованным гражданам и их семьям, а также о волонтерских и благотворительных проектах на территории города, направленных на оказание помощи семьям военнослужащих.

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки     Администрации    городского    округа    Самара Ольга Слесарева в своем докладе представила членам Общественной палаты информацию о том, какие меры принимает администрация Самары для оказания всесторонней поддержки семьям всех военнослужащих, участвующих в СВО.

Так, семья каждого военнослужащего самарца находится на контроле. Для того, чтоб иметь полные сведения о семьях, их потребностях в мерах социальной поддержки, а также в иных видах помощи на каждую семью военнослужащих составляется социальный паспорт, который вносится в электронную базу, разработанную Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области. Он позволяет определять направления взаимодействия с организациями, принимающими участие в оказании помощи семьям военнослужащих, предоставлять семьям полную информацию о возможных мерах поддержки, отслеживать качество оказанной помощи. В администрациях внутригородских районов за каждой семьей закреплен ответственный куратор, находится на постоянной связи с семьей, который держит на контроле все возникающие вопросы, помогает с их решением.

«В городском округе Самара оказание помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО, ведётся по следующим направлениям: образование, здравоохранение, социальная помощь, помощь в решении жилищно-бытовых вопросов, помощь волонтеров. Кроме того, постоянно ведется работа по расширению тех сфер, где мы можем помочь, разрабатываются нормативно-правовые акты по новым мерам поддержки», - подчеркнула Ольга Слесарева.

Она рассказала, что на регулярной основе в Самаре проводятся встречи с семьями бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе единые консультационные дни на базе ДК «Заря», на которых представители соответствующих структур и организаций дают разъяснения по вопросам, интересующим семьи военнослужащих. Мероприятия состоялись 15 октября и 12 ноября, проведение третьего мероприятия планируется 11 декабря.

В завершении заседания члены Общественной палаты рассказали о том, какую помощь они оказывают семьям военнослужащих и внесли свои предложения в организацию этой работы.

 

Фото:   администрация Самары

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