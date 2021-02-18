Жители Автозаводского района Тольятти получат перерасчет за некачественную горячую воду

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В отопительный период 2020-2021 гг. в Тольятти увеличилось количество обращений жителей на качество горячей воды в Автозаводском районе. Жалобы на мутность и неприятный запах воды поступают в адрес городской администрации и обслуживающих организаций.

В связи с чем, по распоряжению главы города Сергея Анташева, администрацией г.о. Тольятти совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, прокуратуры и Роспотребнадзора организована работа на предмет оценки качества предоставляемой жителям коммунальной услуги горячего водоснабжения (ГВС) и приведения горячей воды в соответствие требованиям санитарных правил.

По результатам отбора проб горячей воды на сетях Автозаводского района специалисты Роспотребнадзора установили факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в период с 19 по 26 января. По официальной информации государственного надзорного органа, 27 января горячая вода в Автозаводском районе полностью соответствовала действующим нормам СанПиН.

На основании выводов Роспотребнадзора администрация г.о. Тольятти направила в адрес ПАО «Т Плюс» и управляющих компаний Автозаводского района обращение о необходимости проведения процедуры перерасчета платы за ГВС за указанный выше период. Перерасчет платы граждан за коммунальную услугу ненадлежащего качества будет произведен для жителей Автозаводского района в очередной расчетный период.

С целью дальнейшего объективного мониторинга качества горячего водоснабжения в Автозаводском районе администрацией г.о. Тольятти в ООО «АВК», ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС» запрошены данные производственного контроля. В случае выявления новых фактов предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, руководствуясь нормами постановления Правительства РФ №354, управляющим компаниям рекомендовано проводить комплекс мероприятий по фиксации всех случаев несоответствия ГВС требованиям СанПиН, с последующим проведением перерасчета для населения.

Для устранения причин, способствующих ухудшению качества горячей воды, единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» и транспортирующей организации АО «ТЕВИС» в срок до 1 марта рекомендовано подготовить и представить в администрацию г.о. Тольятти комплексный план дополнительных мероприятий по подготовке сетей тепло- и водоснабжения к очередному отопительному периоду, включая санацию, а также рассмотреть возможность изменения температурного графика при подаче ГВС, с целью недопущения повышения температуры теплоносителя выше 95 градусов. Дополнительные мероприятия должны распространяться как на магистральные и внутриквартальные сети, так и на сети жилищного фонда, передает пресс-служба администрации Тольятти.