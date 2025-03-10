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Так называемые мушки перед глазами — симптом, который может свидетельствовать о наличии достаточно опасных патологий органов зрения, требующих медицинского осмотра.
Врач: мушки перед глазами могут говорить о патологии органов зрения
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Врач: мушки перед глазами могут говорить о патологии органов зрения

10 марта 2025 15:26
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Так называемые мушки перед глазами — симптом, который может свидетельствовать о наличии достаточно опасных патологий органов зрения, требующих медицинского осмотра.

Так называемые мушки перед глазами — симптом, который может свидетельствовать о наличии достаточно опасных патологий органов зрения, требующих медицинского осмотра. Об этом «Известиям» рассказала врач-офтальмолог, лазерный хирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская.

Частой причиной появления плавающих мушек перед глазами является деструкция стекловидного тела — гелеподобного вещества, которое занимает две трети глаза и состоит из воды, гиалоцитов, ретикулина и коллагеновых волокон. Именно распадение его структуры мы видим как мушки.

«Деструкция стекловидного тела — это физиологический процесс, который возникает к определенному возрасту у всех. Но есть причины, стимулирующие этот процесс. Например, гормональные, воспалительные, сосудистые проблемы, а также периферические дегенерации сетчатки», — сказала Миргородская.

Она отметила, что сами деструктивные элементы опасны только в случае их фиксации к сетчатке, когда возникает ее натяжение и угроза разрыва и, как следствие, отслойки сетчатки. Но и в других случаях могут доставлять сильный зрительный дискомфорт.

Вторая причина — это кровоизлияния в полость стекловидного тела, то есть внутрь глаза. Симптомы схожи с деструкцией стекловидного тела, но иногда вначале перед глазами появляется «струйка» или «клякса». Как предупредила врач, кровоизлияния — это всегда патология, которая нуждается в срочном осмотре офтальмолога.

«Третья причина, при которой возникает одна, но крупная «муха» в виде кольца, пятна или подковы, — это отслойка стекловидного тела. Не стоит путать с отслойкой сетчатки. <…> В возрасте 55–65 лет в норме или при травмах глаза задняя гиалоидная мембрана отходит от сетчатки и может появляться крупная «мушка», или кольцо Вейса, — место бывшей фиксации стекловидного тела в области диска зрительного нерва», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что при появлении кольца Вейса рекомендуется осмотреть глазное дно с широким зрачком, чтобы исключить натяжение и повреждение сетчатки, которое в редких случаях сопутствует этому процессу.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

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