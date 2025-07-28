Востребованность ИТ-специалистов из Самары растет

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Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и маркетплейс цветов и подарков Flowwow провели совместное исследование востребованности ИТ-специалистов из Самарской области на вакансии в Москве и Санкт-Петербурге за первые пять месяцев 2025 года. Его результаты показали, что Самарская область вошла в десятку лидеров по количеству приглашений на собеседования на столичные вакансии среди всех регионов России.

В начале 2024 года в среднем 35% приглашений на вакансии в Москве и Санкт-Петербурге приходилось на ИТ-специалистов из регионов. В январе — мае 2025 года эти показатели выросли, и теперь доля приглашений региональных кандидатов в Москве составляет 35% (+5% год к году), в Санкт-Петербурге — 44% (+7%).

«Квалифицированных специалистов из регионов становится все больше с каждым годом. Для удаленных компаний они особенно ценны: такие сотрудники гибкие, быстро адаптируются к изменениям и уже привыкли к работе в онлайне. В регионах много скрытых талантов с сильными hard- и soft-скиллами. Flowwow — это прежде всего онлайн-платформа, успешное функционирование которой зависит от работы высококвалифицированных кадров из ИТ-сферы. Поэтому мы с самого начала следуем стратегии найма ИТ-специалистов с расширенной географией поиска — большая часть наших сотрудников работает удаленно из разных уголков России. Такой подход в найме позволяет нам привлекать сильные кадры и обеспечивать быстрый рост бизнеса и команды разработки в частности», — подчеркнул Дмитрий Шестернин, технический директор маркетплейса Flowwow.

С начала года соискатели из Самарской области заняли третье место по количеству приглашений на собеседования в Санкт-Петербург среди всех региональных кандидатов России. Спрос на таких специалистов в период с января по май увеличился на 0,5% — до 1,5% приглашений.

При этом в Москве востребованность айтишников из области ниже. Так, в десятке лидеров регион занимает пятую строчку, уступая Краснодарскому краю, Республике Татарстан, Самарской области и другим. Однако спрос на таких кандидатов в Москве все равно растет — на 0,3%, до 1,3% год к году.

ИТ-специалисты из Самарской области стали более востребованными в столицах, чем профессионалы из Нижегородской, Новосибирской, Воронежской, Саратовской и Волгоградской областей, а также Республики Башкортостан.

«В последнее время усиливается спрос на удаленных сотрудников, и работодатели все чаще обращают внимание на кандидатов с периферии. Обычно выбор падает на открытых, гибких, коммуникабельных, пунктуальных и ответственных соискателей. Это связано с тем, что для вакансий ИТ–сферы, как правило, характерен очень быстрый темп работы, и данные качества сотрудника становятся незаменимыми. Плюс — столичные специалисты, чаще всего, демонстрируют более высокие зарплатные ожидания по сравнению со специалистами из регионов», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Интересно, что ИТ-специалисты из Самарской области в Санкт-Петербурге по востребованности уступают только локальным профессионалам, соискателям из Краснодарского края и Республики Татарстан. Местные кандидаты занимают пятое место по спросу на вакансии в Санкт-Петербурге со всей России, в Москве — восьмое.