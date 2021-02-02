Виктор Кудряшов: прошу жителей области отменить  необязательные автомобильные поездки в ближайшие сутки

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Во вторник, 2 февраля 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл расширенное экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.

Экстренное заседание было организовано в связи со сложными погодными условиями на территории региона. На связь в режиме в видеоконференцсвязи вышли главы всех муниципальных образований региона, руководители энергоснабжающих организаций, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов, министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. В заседании также принял участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

«Синоптики сообщают о существенном ухудшении погодных условий с вечера вторника до вечера завтрашнего дня. Прогнозируется усиление ветра, пограничная температура от плюсовой до минусовой. В этих условиях велика вероятность обледенения – как на дорогах, так и сетях электропередачи. Сохраняется вероятность ледяного дождя, которая многих регионах привела к нарушениям энергообеспечения многих объектов – социальных объектов, жилого фонда и даже промышленных предприятий. Поэтому сегодня мы в превентивном режиме собрались, чтобы договориться о том, что дорожные, коммунальные службы и электросетевые компании отработают в ближайшие сутки в режиме повышенной готовности, организуют дежурство аварийных бригад», - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Участники заседания обсудили, как минимизировать риски, связанные с обледенением сетей энергоснабжения и образованием гололедицы на дорогах. По сообщению Ивана Пивкина, в настоящее время обстановка на дорогах области стабильная. Вместе с тем все дорожные и коммунальные службы приведены в полную готовность. В настоящее время на расчистке дорог региона работают 340 единиц дорожной техники, 68 из них - в Самаре.

Ресурсоснабжающие организации региона также принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения населения в сложных погодных условиях. Организован круглосуточный мониторинг состояния электросетей, в готовности находятся аварийные бригады. Так, «Самарская сетевая компания» организовала дежурство 55 бригад немедленного реагирования.

«Прошу уделить особое внимание электроснабжению объектов здравоохранений, социального обслуживания населения. По каждому из таких объектов у нас есть план действий в экстренных ситуациях. Очень надеюсь, что нам не придётся им воспользоваться, но прошу ещё раз проверить готовность резервных источников электроснабжения», - обратился к участникам штаба Виктор Кудряшов.

На заседании штаба проанализировали работу муниципальных властей. О готовности действовать в сложных погодных условиях доложили руководители четырех крупнейших муниципалитетов губернии – Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

«Особое внимание муниципалитетов мы обратили на взаимодействие с управляющими компаниям по расчистке тротуаров по своевременной их обработке противогололедными препаратами, а также по ограждению опасных участков, где возможен сход снега с крыш. Коллеги возьмут эту работу на контроль. В более напряженном режиме будут работать дорожно-эксплуатационные службы по всей территории Самарской области», - подчеркнул первый вице-губернатор.

«Хотел бы обратиться к жителям Самарской области, в особенности к автовладельцам, с просьбой по возможности отменить необязательные поездки на ближайшие сутки. Мы, безусловно, справимся с поставленными задачами, но в условиях сильного гололеда и тумана создаются дополнительные риски, которых можно избежать», - заключил председатель регионального Правительства, передает пресс-служба облправительства.

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