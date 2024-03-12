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В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП

12 марта 2024 13:35
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В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП

11 марта в Сызрани на территории 95 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте на первенство среди пожарно-спасательных подразделений Сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Подобные соревнования проводятся с целью отработки спасателями навыков по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, повышения уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По легенде соревнований, в результате наезда автомобиля на препятствие в салоне оказались заблокированы травмированные водитель и пассажир. Перед командами была поставлена задача в максимально короткий срок на высоком профессиональном уровне провести аварийно-спасательные работы. С помощью гидравлического инструмента спасателям предстояло вскрыть попавший в аварию автомобиль, извлечь из салона условных пострадавших, оказать им первую помощь и транспортировать в машину скорой помощи.

Все участники продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство в проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В итоге первое место соревнований заняла команда 95 пожарно-спасательной части (ПСЧ). Второе место в упорной борьбе завоевала команда 85 ПСЧ. Третье место досталось команде 96 ПСЧ.

Теги: МЧС

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