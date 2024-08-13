В Самарскую область стали реже приезжать мигранты

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Из Самарской области стали меньше уезжать местные жители. Да и приезжих стало поменьше. Такой вывод можно сделать из доклада Самарастата.

— За январь-май 2024 года число прибывших составило 20734 человека, а число выбывших — 20469 человек. Таким образом, миграционный прирост населения составил 265 человек, — следует из документа.

При этом за аналогичный период прошлого года миграционный прирост составлял 2087 человек. Всего за январь-май 2023 года в Самарскую область прибыло 23326 человек, пишет 63.ру.

В последние годы в Самарской области, как и во всей России, очень остро встал миграционный вопрос. Недавно силовики устроили рейд на железнодорожном вокзале.