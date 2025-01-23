в самарском центре «Сердце воина» решают проблемы, волнующие участников СВО и членов их семей

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В Самарской области в режиме одного окна оказывают помощь семьям и участникам СВО в Семейном МФЦ и открытом на его базе Центре «Сердце воина».

Центр комплексной поддержки «Сердце воина» – это часть масштабной программы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым на основе предложений ветеранов спецоперации. В ближайшем будущем подобные учреждения появятся в каждом муниципалитете.

Супруга военнослужащего, многодетная мама из Самары Юлия Осипова записалась на приём, чтобы узнать, какие меры соцподдержки положены их семье. «Мой муж сейчас находится в зоне СВО, а я забочусь о детях. У нас их трое – трёхлетняя Доминика, шестилетний Дмитрий и двенадцатилетний Данила. Я пока не могу выйти на работу, ведь младшие – детсадовцы, они довольно часто болеют. Поэтому поддержка от государства для нас актуальна», - говорит Юлия Владимировна.

Во время консультации Юлия Осипова узнала, как оформить единое детское пособие, где заменить удостоверение многодетной семьи, а также получить социальную карту «Zа Победу», которая дает право на бесплатный проезд.

«Удобно, что процесс оформления уже запущен, дальше со мной будут работать специалисты органов соцзащиты по месту жительства – им передадут необходимые сведения», – отметила супруга военнослужащего.

Ветеран СВО Михаил Тихомиров приехал на приём к клиническому психологу. «Я был на службе с августа 2022-го, получил три ранения. Прочувствовал на себе: когда возвращаешься из зоны боевых действий, теряешься, не понимаешь, что происходит вокруг. Без помощи специалистов трудно справиться. Поэтому я посещаю психолога, настраиваюсь на позитив и строю планы на будущее. Занятия помогли мне внутренне окрепнуть, поверить в свои силы», – поделился ветеран.

Михаил родом из Хворостянки. До спецоперации, как и его отец, работал в полях. Планирует вернуться к аграрному труду, а параллельно хочет начать бизнес – изготавливать красивые вещи из металла.

Психологическая реабилитация защитников Отечества и членов их семей – одно из ключевых направлений работы центра «Сердце воина». При этом помогать боевым товарищам адаптироваться к мирной жизни наряду с профессионалами будут и сами ветераны.

«Мы общались с ребятами, посещали воинские части, узнавали из первых уст о потребностях. Молодых мужчин, которые возвращаются с ранениями (к примеру, ампутацией конечностей), нужно социализировать и поддерживать минимум до тех пор, пока они не трудоустроятся», - считает автор и руководитель проекта «Сердце воина», ветеран СВО, участник региональной программы «Школа героев» Антон Ястребков.

Скоро откроются ещё два аналогичных учреждения в городе Тольятти и в посёлке Рощинский Волжского района.

В Самаре Семейный МФЦ и центр «Сердце воина» расположены по адресу: улица Урицкого, 14, телефон «горячей линии» 8 (846) 338-88-88. Режим работы: понедельник – пятница с 8 до 18 часов, суббота – с 9 до 13 часов.

Фото: «Социальная газета».