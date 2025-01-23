в самарском центре «Сердце воина» решают проблемы, волнующие участников СВО и членов их семей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель в Волжском районе хотел купить детали для грузовичка, а нарвался на мошенников
Водитель в Волжском районе хотел купить детали для грузовичка, а нарвался на мошенников
Михаил и София — второй год подряд самые популярные имена в России
Михаил и София — второй год подряд самые популярные имена в России
В Самарской области самые популярные услуги доступны для населения в электронном виде
В Самарской области самые популярные услуги доступны для населения в электронном виде
Более половины россиян используют почту для управления играми
Более половины россиян используют почту для управления играми
Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на грантовый конкурс
Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на грантовый конкурс
Спектакль Самарского театра драмы вошёл в лонг-лист Золотой Маски
Спектакль Самарского театра драмы вошёл в лонг-лист Золотой Маски
50% учеников в Самаре переживают из-за выхода с новогодних праздников
50% учеников в Самаре переживают из-за выхода с новогодних праздников
В Исаклинском районе горел жилой дом на площади 60 кв. метров
В Исаклинском районе горел жилой дом на площади 60 кв. метров
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.28
-1.65
EUR 103.24
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарском центре «Сердце воина» решают проблемы, волнующие участников СВО и членов их семей

23 января 2025 09:49
127
в самарском центре «Сердце воина» решают проблемы, волнующие участников СВО и членов их семей

 

В Самарской области в режиме одного окна оказывают помощь семьям и участникам СВО в Семейном МФЦ и открытом на его базе Центре «Сердце воина».

Центр комплексной поддержки «Сердце воина» – это часть масштабной программы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым на основе предложений ветеранов спецоперации. В ближайшем будущем подобные учреждения появятся в каждом муниципалитете.

Супруга военнослужащего, многодетная мама из Самары Юлия Осипова записалась на приём, чтобы узнать, какие меры соцподдержки положены их семье. «Мой муж сейчас находится в зоне СВО, а я забочусь о детях. У нас их трое – трёхлетняя Доминика, шестилетний Дмитрий и двенадцатилетний Данила. Я пока не могу выйти на работу, ведь младшие – детсадовцы, они довольно часто болеют. Поэтому поддержка от государства для нас актуальна», - говорит Юлия Владимировна.

Во время консультации Юлия Осипова узнала, как оформить единое детское пособие, где заменить удостоверение многодетной семьи, а также получить социальную карту «Zа Победу», которая дает право на бесплатный проезд.

«Удобно, что процесс оформления уже запущен, дальше со мной будут работать специалисты органов соцзащиты по месту жительства – им передадут необходимые сведения», – отметила супруга военнослужащего.

Ветеран СВО Михаил Тихомиров приехал на приём к клиническому психологу. «Я был на службе с августа 2022-го, получил три ранения. Прочувствовал на себе: когда возвращаешься из зоны боевых действий, теряешься, не понимаешь, что происходит вокруг. Без помощи специалистов трудно справиться. Поэтому я посещаю психолога, настраиваюсь на позитив и строю планы на будущее. Занятия помогли мне внутренне окрепнуть, поверить в свои силы», – поделился ветеран.

Михаил родом из Хворостянки. До спецоперации, как и его отец, работал в полях. Планирует вернуться к аграрному труду, а параллельно хочет начать бизнес – изготавливать красивые вещи из металла.

Психологическая реабилитация защитников Отечества и членов их семей – одно из ключевых направлений работы центра «Сердце воина». При этом помогать боевым товарищам адаптироваться к мирной жизни наряду с профессионалами будут и сами ветераны.

«Мы общались с ребятами, посещали воинские части, узнавали из первых уст о потребностях. Молодых мужчин, которые возвращаются с ранениями (к примеру, ампутацией конечностей), нужно социализировать и поддерживать минимум до тех пор, пока они не трудоустроятся», - считает автор и руководитель проекта «Сердце воина», ветеран СВО, участник региональной программы «Школа героев» Антон Ястребков.

Скоро откроются ещё два аналогичных учреждения в городе Тольятти и в посёлке Рощинский Волжского района.

В Самаре Семейный МФЦ и центр «Сердце воина» расположены по адресу: улица Урицкого, 14, телефон «горячей линии» 8 (846) 338-88-88. Режим работы: понедельник – пятница с 8 до 18 часов, суббота – с 9 до 13 часов.

Фото: «Социальная газета».

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Завершить ремонт планируется до конца лета, чтобы 1 сентября 2025 года дети пришли в обновленную школу. Сейчас там учатся 105 человек.
22 января 2025, 16:41
В селе Старая Рачейка в этом году капитально отремонтируют школу – Вячеслав Федорищев поручил взять этот вопрос на контроль
Завершить ремонт планируется до конца лета, чтобы 1 сентября 2025 года дети пришли в обновленную школу. Сейчас там учатся 105 человек. Политика
542
Эксперты самарского Роскадастра пояснили, как и кому получить сведения о недвижимости в 2025 году с 50% скидкой
21 января 2025, 10:55
Эксперты самарского Роскадастра пояснили, как и кому получить сведения о недвижимости в 2025 году с 50% скидкой
При этом право на получение льготы необходимо подтвердить документами. Общество
429
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
19 января 2025, 10:57
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
Часть из них находится на территории храмов. Общество
842
В центре внимания
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
654
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
520
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
653
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
1385
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
520
Весь список