В Самарской области продолжается месячник гражданской обороны

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В Самарской области продолжается проведение мероприятий Месячника по гражданской обороне. Напомним, что основная цель Месячника ГО - информирование населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и различных угроз природного и техногенного характера. Старт месячнику гражданской обороны дала Всероссийская тренировка по ГО, проводившаяся 6 октября.

В течение месяца сотрудниками МЧС России проводится комплекс различных мероприятий, направленных на повышение информирования населения о системе ГО, современных вызовах и угрозах, средствах индивидуальной защиты и защитных сооружениях, алгоритмах действий в чрезвычайных ситуациях.

Одно из мест в комплексе мероприятий Месячника ГО занимает информирование населения о действиях по сигналам оповещения и приобщение людей к культуре безопасности жизнедеятельности в целом.

Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты раздали памятки по гражданской обороне жителям Самары.

Информация, размещенная в памятках, поможет самарцам узнать понятия и функции Гражданской обороны, задачи и сигналы ГО в военное и мирное время, действия граждан в случае распространения сигнала «Внимание всем!», порядок использования индивидуальных средств защиты и оказания первой помощи.

Месячник по гражданской обороне продлится до 29 октября.

Фото: облМЧС