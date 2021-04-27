В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.

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В Самарской области решили отказаться от проведения традиционных праздничных мероприятий в День весны и труда 1 мая. Это связано с эпидситуацией и риском распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, такое решение принято 26 апреляна очередном заседании регионального оперативного штаба по COVID-19. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что демонстраций и массовых мероприятий на Первомай в регионе не будет, но нужно позаботиться о том, чтобы создать праздничную атмосферу в парках, скверах, в городах и селах. Для этого в парках и скверах поручено включить фоновую музыку и запустить фонтаны.

"Локально, по площадкам, не создавая условий для скопления людей, нарушения социальной дистанции, с заботой об общественном здоровье, тем не менее праздничную атмосферу создадим", - пообещал губернатор.