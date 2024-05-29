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В Самаре установили особый противопожарный режим

29 мая 2024 12:47
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В Самаре установили особый противопожарный режим

Постановление, опубликованное на официальном сайте городской администрации, предписывает ввести ряд специальных мер с 1 июня по 31 октября.

В этот период вводится запрет на разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

Также нельзя сжигать мусор, траву, листву и иные отходы на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках — за исключением использования открытого огня и разведения костров в процессе организации и проведения согласованных мероприятий при условии обеспечения организаторами таких мероприятий требований пожарной безопасности.

Запрещается запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. При установлении IV-V классов пожарной опасности в лесах, в зависимости от условий погоды, вводится ограничение на въезд транспортных средств, запрет на пребывание граждан, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, кроме случаев проезда в оздоровительные и спортивные учреждения, расположенные на территории лесов.

Ответственным административным структурам предписано организовать скашивание и своевременную уборку сухой травы, тростника в поймах рек, провести рейдовые осмотры территорий, мест массового отдыха населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров, пишет Обоз.инфо.

Теги: Акценты В центре внимания

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