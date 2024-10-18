В Самаре каждый четвёртый мужчина, чья жена не работает, заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане, состоящие в браке.

Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (34%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (27%). Каждый четвёртый мужчина, чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство. Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких — 22%, а вот не желающих бросать работу среди них больше всего — 62%.



Что касается женщин, то число желающих заниматься домашними делами и не работать среди них практически не зависит от финансовых возможностей их мужей: 23% — в семьях с равными доходами; 25% — в парах, где кормилец — мужчина; 31% — среди жен безработных мужей; 32% — среди зарабатывающих больше своего мужчины.



Как самарцы отнесутся к решению второй половины уволиться и посвятить себя хозяйству? Больше всего были бы недовольны таким поворотом дел мужчины, чьи жены зарабатывают больше их. А лояльность к такому решению чаще проявляли неработающие мужчины (40%) и представители сильного пола, чьи доходы превышают доходы их жен (34%).



Женщины в этом вопросе более категоричны: о поддержке решения мужа уволиться заявило меньшинство. Чуть больше таковых — лишь среди незанятых (12%): как и неработающие мужчины, женщины выказали готовность на время поменяться ролями и выполнять роль кормильца, дав второй половине передышку. Противниц мужей-домохозяев больше всего оказалось среди женщин, чья зарплата выше, чем у их супругов (61%).





Время проведения: 1—17 октября 2024 года