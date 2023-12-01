В Самаре 6 из 10 рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время оффлайн-интервью

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Основные нарекания к онлайн-интервью от рекрутеров и соискателей — технические неполадки и отсутствие зрительного контакта. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Самары.

Онлайн-интервью все более популярны у менеджеров по подбору персонала. 61% рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время личного интервью. Лишь 13% считают онлайн-собеседования более волнительными для кандидатов. 25% уверены в том, что по уровню стресса и очные, и интернет-интервью примерно одинаковы.



Сами же соискатели чаще одинаково оценивают стресс, как от реальных, так и от онлайн собеседований (48%). У 19% соискателей больший стресс вызывают виртуальные встречи с эйчарами, у 12% — очные интервью.



При наличии выбора, 75% эйчаров предпочли бы провести личную встречу с кандидатом. Собеседование в зуме или другой программе в приоритете у 10% опрошенных. Еще 10% HR-менеджеров не важен формат общения.



Соискатели также чаще предпочитают личные встречи с представителями работодателей (49%), виртуальные интервью при наличии выбора привлекли бы 20% респондентов, на любой формат собеседования согласились бы 23% респондентов.



Говоря о раздражающих факторах во время онлайн-интервью, и эйчары, и соискатели чаще всего упоминали технические неполадки и отсутствие зрительного контакта с собеседником. 28% рекрутеров и 32% кандидатов все устраивает в онлайн-собеседованиях.



Мужчины в целом показали себя более лояльными любому формату собеседования, им чаще, чем женщинам безразлично, где общаться.