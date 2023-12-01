В Самаре 6 из 10 рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время оффлайн-интервью

Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие из конкурсантов смогут трудоустроиться или пройти стажировки на базе предприятий – партнеров Чемпионатного движения.
Команда Самарской области завоевала медали Финала Чемпионата «Профессионалы»
В связи с производством работ на тепловых сетях.
Будет ограничено движение транспорта по Зубчаниновскому шоссе
В Безенчуке прошла встреча со студентами аграрного техникума.
Полицейские и общественники региона повышают правовую грамотность молодёжи
Сегодня днем в городе трудятся 3 320 уборщиков, на участки обслуживания направили 244 дорожно-коммунальные машины.
В Самары продолжается расчистка и обработка территорий
На Международную космическую станцию будут доставлены более 2,5 тонн грузов.
Двигатели ОДК обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25»
В Самарcкой области стартовала просветительская акция «Достижения России»
В Самарcкой области стартовала просветительская акция «Достижения России»
Большой День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
Большой День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
Участок Московского шоссе Самары с парком Мира приведут в порядок
Участок Московского шоссе Самары с парком Мира приведут в порядок
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.58
-0.3
EUR 96.88
-0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре 6 из 10 рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время оффлайн-интервью

1 декабря 2023 13:16
141
В Самаре 6 из 10 рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время оффлайн-интервью

Основные нарекания к онлайн-интервью от рекрутеров и соискателей — технические неполадки и отсутствие зрительного контакта. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Самары.

Онлайн-интервью все более популярны у менеджеров по подбору персонала. 61% рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время личного интервью. Лишь 13% считают онлайн-собеседования более волнительными для кандидатов. 25% уверены в том, что по уровню стресса и очные, и интернет-интервью примерно одинаковы.

Сами же соискатели чаще одинаково оценивают стресс, как от реальных, так и от онлайн собеседований (48%). У 19% соискателей больший стресс вызывают виртуальные встречи с эйчарами, у 12% — очные интервью.

При наличии выбора, 75% эйчаров предпочли бы провести личную встречу с кандидатом. Собеседование в зуме или другой программе в приоритете у 10% опрошенных. Еще 10% HR-менеджеров не важен формат общения.

Соискатели также чаще предпочитают личные встречи с представителями работодателей (49%), виртуальные интервью при наличии выбора привлекли бы 20% респондентов, на любой формат собеседования согласились бы 23% респондентов.

Говоря о раздражающих факторах во время онлайн-интервью, и эйчары, и соискатели чаще всего упоминали технические неполадки и отсутствие зрительного контакта с собеседником. 28% рекрутеров и 32% кандидатов все устраивает в онлайн-собеседованиях.

Мужчины в целом показали себя более лояльными любому формату собеседования, им чаще, чем женщинам безразлично, где общаться.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы рассказали, что влияет на их работоспособность
01 декабря 2023, 12:21
Самарцы рассказали, что влияет на их работоспособность
41% респондентов отметили, что в течение последних нескольких месяцев стали осознавать, что избыточное использование гаджетов отнимает время. Общество
135
В Самаре по суммам предлагаемых зарплат таксисты не стали лидерами
01 декабря 2023, 11:50
В Самаре по суммам предлагаемых зарплат таксисты не стали лидерами
В целом по стране на втором месте оказались курьеры. Экономика
127
в Самаре молодежи в компенсационных пакетах больше всего нужно обучение, старшему поколению — ДМС
30 ноября 2023, 13:19
В Самаре молодежи в компенсационных пакетах больше всего нужно обучение, старшему поколению — ДМС
Гендерные различия в предпочтениях: мужчины больше заинтересованы в компенсации на питание и аренду жилья, матпомощи и ссуде от компании, женщины — в льготных... Общество
321
В центре внимания
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
130
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
146
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
506
30 ноября 2023  21:16
Дмитрий Азаров в Москве на ВДНХ  вручил российским паралимпийцам изготовленные в регионе сани для следж-хоккея
762
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ.
30 ноября 2023  19:29
Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»
388
Весь список