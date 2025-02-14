В региональном минспорте обсудили развитие студенческого спорта

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В департаменте физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области состоялось совещание, посвященное развитию студенческого спорта. Его провел первый заместитель министра Алексей Черняев.



Развитие студенческого спорта - один самых актуальных вопросов не только в нашем регионе, но и в стране. Основные задачи направлены на физическое воспитание в высшей школе, развитие физических способностей студентов и стимулирование интереса к занятиям физкультурой и спортом.



На совещании были рассмотрены вопросы проведения областной универсиады среди вузовских команд в 2025 году, дополнительных спортивных мероприятий для студентов - фестивалей и фиджитал-соревнований, массовых физкультурных мероприятий в вузах, приуроченных к 80-летию Победы.



Также обсудили создание регионального отделения Российского студенческого спортивного союза. Его деятельность будет направлена на патриотическое воспитание и популяризацию спорта среди молодежи.

Фото: минспорта СО