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В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ

2 августа 2023 10:09
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В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

Воздушно-десантные войска – это особая категория военнослужащих, элита Вооруженных Сил России. В годы Великой Отечественной войны вы выполняли наиболее сложные, ответственные задачи на самых трудных участках фронта, совершали дерзкие рейды по тылам врага, проявляя при этом героизм, стойкость и беззаветную преданность Родине.

Мы гордимся тем, что наша любимая Самара и Самарская область тысячей нитей связаны с историей создания, развития и боевой славы ВДВ. Именно у нас, в Куйбышеве, запасной столице СССР, на базе пехотного училища 2 августа 1941 года было создано парашютно-десантное училище, четверо выпускников которого стали Героями Советского Союза.

Службу в этом роде войск прошли тысячи и тысячи наших земляков. Навечно вписаны в ратную летопись страны подвиги, совершенные «голубыми беретами» в локальных войнах и конфликтах. И сегодня в ходе специальной военной операции наша крылатая пехота находится на самых сложных направлениях, проявляя высочайшую доблесть, мужество и отвагу.

Cамарцы свято хранят традиции десантного братства. Многие из тех, кто с честью выполнил свой воинский долг, сегодня занимаются военно-патриотическим воспитанием молодого поколения, помогают ветеранам, семьям погибших сослуживцев, инициируют проведение памятных и патриотических мероприятий.

Убежден: абсолютное большинство жителей нашего региона благодарны вам за ратный труд, честную службу и верность своему патриотическому и гражданскому долгу. А голубой берет и впредь будет символизировать безграничную смелость, любовь к нашей великой Отчизне и готовность в любой момент встать на защиту родной земли.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Фото: горадминистрация

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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