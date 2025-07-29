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Участники форума "иВолга" прошли экспресс-тестирование на ВИЧ

29 июля 2025 15:08
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Всем участникам акции представили подробную информацию о способах заражения инфекцией, особенностях течения и симптомах, профилактике заболевания и о том, как избежать заражения.

С 25 по 27 июля 2025 года на территории Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД провели акцию, посвящённую профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

В мобильном пункте участники форума смогли узнать свой ВИЧ-статус всего за 10–15 минут с помощью экспресс-тестирования. Специалисты центра также провели консультации по вопросам профилактики ВИЧ и гепатита С. Всем участникам акции представили подробную информацию о способах заражения инфекцией, особенностях течения и симптомах, профилактике заболевания и о том, как избежать заражения.

«ВИЧ-инфекция может не проявляться годами, не вызывать жалоб и беспрепятственно размножаться в организме, разрушая клетки иммунной системы. Знания о заболевании играют ключевую роль в предотвращении его распространения. Для молодежи важно получать достоверную информацию от компетентных специалистов», - отметила врач-эпидемиолог центра Динара Муртазина.

Специалисты областного СПИД-центра проводят акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ на постоянной основе.

Пройти тестирование можно в ближайшие дни:
4 августа с 9:00 до 13:00 в поликлиническом отделении №2 п.г.т. Суходол Сергиевского района.
5 августа с 9:00 до 13:00 в Нефтегорский центральной районной больнице, г. Нефтегорск.

Также пройти тестирование можно в подразделениях центра.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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