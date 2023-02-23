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Сотрудницы Госавтоинспекции Тольятти поздравили автомобилистов с Днем защитника Отечества

23 февраля 2023 14:24
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Водители, в свою очередь, искренне благодарили представительниц прекрасного пола за поздравление.

В канун 23 февраля сотрудницы Госавтоинспекции Тольятти поздравили автомобилистов с Днем защитника Отечества и напомнили им о важности соблюдения ПДД.

Поздравлять участников дорожного движения с наступающим праздником уже стало доброй традицией для сотрудников Госавтоинспекции Тольятти. В этом году для проведения праздничных мероприятий автоинспекторы решили привлечь представителя Общественного совета при управлении МВД России по городу Тольятти Николая Шахова и сотрудниц организаций, с неравнодушным отношением к дорожной безопасности: компанию «Навигатор» и «СТО Комсомольская».

Девушки в погонах совместно с партнерами мероприятия поздравили мужчин-водителей с наступающим праздником. Пожелали участникам дорожного движения хорошего настроения и безопасных дорог, а также вручили тематические памятки и полезные сертификаты. Автоинспекторы призвали водителей всегда соблюдать правила дорожного движения, а также напомнили, что алкоголь и автомобиль несовместимы.

Водители, в свою очередь, искренне благодарили представительниц прекрасного пола за поздравление и оказанное им внимание в предпраздничный день, пообещав быть более внимательными на дороге и не нарушать ПДД.

Дорожные инспекторы уверены, что такое необычное мероприятие не только подняло настроение водителям, но и послужило стимулом к более ответственному поведению на дороге.

 

Фото:   ГИБДД СО

Теги: ГИБДД

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