Служба занятости Самарской области подписала соглашение о совместной работе с центром «Сердце Воина»

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В ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства на главной площадке в Самаре было подписано соглашение между службой занятости Самарской области и автономной некоммерческой организацией «Центр психологической помощи в кризисных ситуациях «Сердце Воина».

Напомним, центр «Сердце Воина»был открытв рамках масштабной программы, реализуемой по поручению губернатора Вячеслава Федорищевана основе предложений ветеранов спецоперации, в частности участника СВО Антона Ястребкова, проходящего обучение по региональной программе «Школа героев» и руководящего центром в Самаре. Деятельность центра «Сердце Воина» направлена на психологическое сопровождение участников СВО, а также помощь в трудоустройстве и социальной координации по федеральным и региональным мерам поддержки.

Соглашение нацелено на то, чтобы выстроить систему взаимодействия в целях обеспечения помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в сфере занятости населения, проводить совместную работу и оперативно информировать участников СВО и членов их семей обо всех услугах и возможностях службы занятости.

«С участниками специальной военной операции и их близкими мы работаем индивидуально, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Постоянное взаимодействие с общественной организацией, занимающейся реабилитацией и адаптацией участников СВО, поможет сделать эту работу более эффективной. Активное участие в социализации ветеранов СВО принимают также участники программы «Школа героев», которые реализуют свои проекты в этом направлении. Здесь, безусловно, важен «взгляд изнутри», когда решение того или иного вопроса ветераны СВО предлагают, исходя из своего опыта».

Со своей стороны служба занятости предоставляет ветеранам и их роднымнеобходимые инструменты для успешного трудоустройства или открытия своего дела. Специалисты помогут сориентироваться на рынке труда, подобрать подходящую вакансию, провестипрофориентационное тестирование,составить резюме, подготовиться к собеседованию.При необходимости будет предложено бесплатно пройти профессиональное обучение.Для открытия своего дела служба занятости может оказать финансовую помощь в размере 100 000 рублей.

Узнать об услугах службы занятости подробнее можно по тел. контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.

Фото: Минтруд Самарской области