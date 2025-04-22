Я нашел ошибку
Главные новости:
От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.
До 25 апреля клиентам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания приборов учёта горячей воды
Соглашение нацелено на то, чтобы выстроить систему взаимодействия в целях обеспечения помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в сфере занятости населения, проводить совместную работу и оперативно информировать участников СВО и чле
Служба занятости Самарской области подписала соглашение о совместной работе с центром «Сердце Воина»
Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию.
В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза
В Самаре презентуют историко-документальный альбом «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в письмах и воспоминаниях жителей Куйбышевской области»
В России стало выгоднее сдавать макулатуру.
С начала 2025 года цены на макулатуру в России выросли более чем на 30%
В рамках гарантийных обязательств разметку в текущий период наносят на двенадцати объектах.
В Самаре приступили к нанесению дорожной разметки
По словам специалистов, отечественное производство фрезерных станков покрывает менее 25 процентов потребностей российского рынка.
В Самарском политехе разработали новую конструкцию фрезерного станка с ЧПУ
Самарская область вошла в число 22 субъектов России, где все заказчики разместили годовую отчетность и выполнили требования по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила Корпорация МСП.
Госкомпании региона выполнили обязательную квоту закупок у МСП
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.76
-0.38
EUR 93.67
1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
26 апреля в СОУНБ состоится «Библионочь»
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи
В Самаре пройдет вторая лекция цикла «Архитектура в кадре»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Служба занятости Самарской области подписала соглашение о совместной работе с центром «Сердце Воина»

22 апреля 2025 16:38
86
Соглашение нацелено на то, чтобы выстроить систему взаимодействия в целях обеспечения помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в сфере занятости населения, проводить совместную работу и оперативно информировать участников СВО и чле

В ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства на главной площадке в Самаре было подписано соглашение между службой занятости Самарской области и автономной некоммерческой организацией «Центр психологической помощи в кризисных ситуациях «Сердце Воина».

Напомним, центр «Сердце Воина»был открытв рамках масштабной программы, реализуемой по поручению губернатора Вячеслава Федорищевана основе предложений ветеранов спецоперации, в частности участника СВО Антона Ястребкова, проходящего обучение по региональной программе «Школа героев» и руководящего центром в Самаре. Деятельность центра «Сердце Воина» направлена на психологическое сопровождение участников СВО, а также помощь в трудоустройстве и социальной координации по федеральным и региональным мерам поддержки.

Соглашение нацелено на то, чтобы выстроить систему взаимодействия в целях обеспечения помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в сфере занятости населения, проводить совместную работу и оперативно информировать участников СВО и членов их семей обо всех услугах и возможностях службы занятости.

«С участниками специальной военной операции и их близкими мы работаем индивидуально, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Постоянное взаимодействие с общественной организацией, занимающейся реабилитацией и адаптацией участников СВО, поможет сделать эту работу более эффективной. Активное участие в социализации ветеранов СВО принимают также участники программы «Школа героев», которые реализуют свои проекты в этом направлении. Здесь, безусловно, важен «взгляд изнутри», когда решение того или иного вопроса ветераны СВО предлагают, исходя из своего опыта».

Со своей стороны служба занятости предоставляет ветеранам и их роднымнеобходимые инструменты для успешного трудоустройства или открытия своего дела. Специалисты помогут сориентироваться на рынке труда, подобрать подходящую вакансию, провестипрофориентационное тестирование,составить резюме, подготовиться к собеседованию.При необходимости будет предложено бесплатно пройти профессиональное обучение.Для открытия своего дела служба занятости может оказать финансовую помощь в размере 100 000 рублей.

Узнать об услугах службы занятости подробнее можно по тел. контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.

 

Фото: Минтруд Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.
22 апреля 2025, 16:52
До 25 апреля клиентам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания приборов учёта горячей воды
От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции. ЖКХ
52
Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию.
22 апреля 2025, 16:29
В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза
Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может... Экология
10
22 апреля 2025, 16:15
В Самаре презентуют историко-документальный альбом «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в письмах и воспоминаниях жителей Куйбышевской области»
Презентация состоится 29 апреля в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П.Королёва («Точка кипения»). Общество
88
В центре внимания
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025  11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
223
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025  10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
205
Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства
22 апреля 2025  10:51
Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства
189
В Самарской области введен запрет на посещение леса с 22 по 28 апреля
22 апреля 2025  10:00
В Самарской области введен запрет на посещение леса с 22 по 28 апреля
220
В Самаре обсудили перспективы развития поселка Красная Глинка
22 апреля 2025  09:57
В Самаре обсудили перспективы развития поселка Красная Глинка
225
Весь список