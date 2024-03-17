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Самарцы рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию

17 марта 2024 11:52
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Самарцы рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию

Путешествия, работа и дача — чему хотят посвятить себя горожане после выхода на пенсию. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет.

25% самарцев мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, т.к. не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). 13% горожан планируют уделять время спорту. 8% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. 4% будут помогать воспитывать внуков.

У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, у женщин — путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам — женщины (причем хобби среди них в 2 раза популярнее внуков).

Время проведения: 19 февраля — 14 марта 2024 года

Теги: Опрос

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