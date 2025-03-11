Самарцев приглашают к участию в конкурсе видеороликов «Мы можем ВСЁ!»

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Мероприятие проводится для популяризации достижений людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения инвалидов в активный образ жизни.

Принять участие в конкурсе может любой житель России.

В 2025 году свои работы можно представить в трех номинациях:

– Номинация «Короткие ролики» – это видеоролики вертикального формата (VK Клипы, Shorts и др.) на свободные темы, связанные с инвалидностью;

– «Социальное видео» – это видеоролики горизонтального формата на свободные темы, связанные с инвалидностью;

– «Помогая другим» – это видеоролики горизонтального формата, в которых отражена деятельность организаций, направленная на повышение качества жизни людей с инвалидностью.

Физлица могут отправить на конкурс не более двух заявок в номинациях «Короткие ролики» и «Социальное видео», а юридические лица – только одну и только в номинации «Помогая другим».

Заявки на конкурс принимаются до 15 июня, а до 17 июля жюри подведёт его итоги и определит лучшие видеоролики.