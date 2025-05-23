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Посадочный материал для лесовосстановления выращивается в 17 лесных питомниках Самарской области.
Самарские лесники перевыполнили план весеннего лесовосстановления региона
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Самарские лесники перевыполнили план весеннего лесовосстановления региона

23 мая 2025 15:22
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Посадочный материал для лесовосстановления выращивается в 17 лесных питомниках Самарской области.

Этой весной территории государственного лесного фонда Самарской области было высажено более 650 гектаров сеянцев различных пород: сосна, береза, дуб, ясень и другие. Следующие посадки пройдут в осенний сезон. Всего в 2025 году предусмотрено лесовосстановление на площади более 850 га и дополнение лесных культур на площади более 1300 га. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Выбор породного состава для выращивания в питомниках и высадки в лесной фонд зависит от особенностей местности лесничеств. Например, на сухих песчаных почвах высаживаются сосны, на супесчаных – сосна в смешении с березой. На свежих серых лесных и черноземных почвах сажаем лиственные породы – дуб, ясень, клен, березу. Около водоёмов – тополь, как влаголюбивую породу. Отмечу, что большая часть региона находится на песчаных и супесчаных почвах, за исключением северной части», – рассказал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды Евгений Пенин. 

Посадочный материал для лесовосстановления выращивается в 17 лесных питомниках Самарской области. К высадке в лесной фонд подготовлено более 5 млн. сеянцев, которые лесоводы выращивают в течение 2 лет: от посева семян до стандартного посадочного материала. 

«Площадь лесных питомниках разная. Самый большой – Фёдоровский в Ставропольском районе. Кроме них есть ещё 2 теплицы. Для выращивания сеянцев есть необходимая лесохозяйственная техника и оборудование», – добавил Евгений Пенин.

Также на 2025 год в течение вегетационного периода планируется проведение пятикратного агротехнического ухода, общая площадь которого составит более 6 тыс.га. Сюда входит механизированная обработка от растительности между рядами и ручная прополка вокруг высаженных сеянцев.

 

 

 

Теги: Самара

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