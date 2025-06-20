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Самарская область вошла в число регионов-лидеров по внедрению роботизации 

20 июня 2025 14:59
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Основными драйверами цифровой трансформации выступают такие ключевые направления, как искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые вычисления, зеленая энергетика и роботизация.

18 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «Технологический ландшафт: какие тренды определяют развитие инновационного сектора». Сессия особенно важна учитывая задачи, поставленные президентом, одной из которых является достижение технологического лидерства. Для этого с 2025 года в России были запущены национальные проекты «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Над созданием высокотехнологичных продуктов по нацпроектам работают инжиниринговые компании. Именно они формируют новый вектор социально-экономического развития страны. Как им помогает государство и каковы будущие перспективы таких предприятий, обсудили ключевые эксперты отрасли на полях Петербургского международного экономического форума.  

Основными драйверами цифровой трансформации выступают такие ключевые направления, как искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые вычисления, зеленая энергетика и роботизация. Эти сферы характеризуются высоким темпом роста и значительным потенциалом будущих прорывов, оказывающих влияние на формирование новой структуры экономики. Именно для развития этих отраслей по поручению президента с 2025 года в России были запущены национальные проекты технологического лидерства: «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Средства производства и автоматизации». 

Согласно актуальным данным, опубликованным Росстатом 15 мая 2025 года, парк промышленных роботов Российской Федерации на конец 2024 года составил 20 864 единицы. Это на 8 тыс. больше, чем в 2023 году, что свидетельствует о продолжающемся росте темпов роботизации отечественной промышленности. На фоне этого роста увеличилась и плотность роботизации — ключевой показатель, рассчитываемый как число промышленных роботов на каждые 10 тыс. работников. При численности занятых в отрасли на уровне 7 141 188 человек плотность роботизации составила 29 роботов на 10 тыс. работников, тогда как годом ранее она составляла 19 роботов. Это демонстрирует устойчивую тенденцию к внедрению современных технологий и автоматизации производственных процессов на предприятиях.

Планируется, что к 2030 году при поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации» Россия войдет в топ-25 стран-лидеров по плотности промышленной роботизации, увеличив количество роботов с 29 до 145 на 10 тысяч человек только по нацпроекту. Среди регионов-лидеров по внедрению роботизации на первом месте остается Московская область (1 904 промышленных робота), далее следуют Санкт-Петербург (1869 промробота), Самарская область (1 731 промышленных робота), Москва (1 488 промышленных робота), Республика Татарстан (1 385 промышленных робота). 

Особое внимание было уделено роли успешных стартапов и масштабируемых технологических компаний, выступающих катализаторами инноваций и определяющими лицо современного технологического ландшафта. 

Участники сессии также выделили ряд характерных проблем и болезней роста, с которыми сталкиваются стартапы на пути своего ускоренного развития. Среди основных препятствий были обозначены нехватка квалифицированных кадров, сложности с привлечением финансирования и адаптацией к новым рынкам сбыта. Для преодоления этих трудностей участники предложили внедрять эффективные модели взаимодействия между бизнесом и государством, а также налаживать систему подготовки высококлассных инженерных кадров.

Отдельно прозвучал акцент на необходимость разработки универсальных подходов к коммерциализации исследований и разработок. Директор платформы п развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова подчеркнула важность выстраивания партнёрского взаимодействия между научным сообществом, промышленностью и государственными структурами, подчёркивая, что такая кооперация способна обеспечить устойчивый экономический рост и укрепить позиции России на международной технологической арене. 

Напомним, делегация Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева продолжает активную работу на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. За два дня уже подписаны десятки инвестиционных соглашений, которые принесут в экономику региона более 185 млрд рублей, а также достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с ведущими предприятиями и организациями страны

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