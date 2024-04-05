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Самарская область летом этого года примет детей Донбасса на летний отдых

5 апреля 2024 12:20
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Самарская область летом этого года примет детей Донбасса на летний отдых

 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров первую неделю апреля работает в новых регионах России. После проверки качества проведенных ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры города-побратима Снежное, руководитель региона встретился с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по различным направлениям, подвели итоги совместной работы по восстановлению мирной жизни людей и уточнили планы на текущий год. Также участие в беседе принял Советник губернатора, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

Напомним, Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион оказывает городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. Самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братской Республике, основываясь на пожеланиях и просьбах местных жителей, с 2022 года помогают восстанавливать объекты. Регион также направляет в Снежное специализированную технику, строительные материалы.

Губернатор Самарской области регулярно выезжает в Снежное, чтобы оценить ситуацию и проконтролировать ход выполнения работ, качество выполненного ремонта на тех или иных объектах. «Мы – братья с героическим Донбассом. И Снежное – это наш город-побратим. Поэтому мы от всей души помогаем героическому народу Донбасса восстановить мирную жизнь, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Очень рад тому, что все планы прошлого года по ремонтным работам в Снежном реализованы на сто процентов».

Только в прошлом году в прошлом году Самарская область помогла восстановить 72 объекта Снежного: детские сады, школы, МФЦ, амбулатории, акушерско-гинекологический корпус Центральной городской больницы, военный комиссариат, дороги, жилые дома, коммунальные сети. Такая же работа была проведена и годом ранее. Работа самарцев по восстановлению города неоднократно отмечалась на федеральном уровне, в том числе заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

«Снежное преображается, и мы видим, что Самарская область по-человечески, качественно выполняет все работы. Это касается объектов социальной сферы, дорог, коммунальной инфраструктуры», – подчеркнул Глава ДНР Денис Пушилин.

Во время встречи руководители регионов обсудили планы ремонтных работ на текущий год. Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область продолжит оказывать помощь. В 2024 планируется отремонтировать более 70 объектов. В их числе 15 организаций дошкольного образования, 12 школ, 2 больницы, а также учреждения дополнительного образования и культуры, дороги, объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения. Продолжится капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.

«Нас волнуют дороги, которые важны для всех жителей, которыми пользуемся буквально ежедневно, конечно, их нужно ремонтировать. И на этом в этом году планируем делать акцент. Продолжим ремонты наших школ и других социальных объектов», – отметил Глава Донецкой Народной Республики.

«Во время встречи уточнили наши планы на текущий год. Естественно, мы отработали их загодя, еще в прошлом году они были утверждены. Но жизнь идет и уточнения нужны. Хочу сказать, что будет сделана дорога, которую снежнянцы просили. Совместными усилиями сделаем то, что хотят люди. Проговорили о некоторых других направлениях работы – и по ремонту кровель многоквартирных домов, ремонту школ, отдельно затронули вопрос военкоматов. Вся эта работа будет сделана, – добавил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Отдельно мы проговорили о помощи Самарской области в восстановлении республиканского детского центра, наметили планы, сейчас мы составим сметы и, я уверен, в будущем создадим условия для детского отдыха здесь, на территории Донецкой Народной Республики».

Вопрос отдыха детей Донбасса также поднимался на встрече. В прошлом году в рамках летней оздоровительной кампании 495 детей из Снежного и Сватово отдохнули в лагерях Самарской области, еще 98 детей из Донецка приезжали на Волгу в осенний период. 52 ребенка смогли побывать на Параде Памяти 7 ноября и 48 детей стали участниками новогодних мероприятий. Кроме того, 410 ребят приняли участие в трех образовательных сменах Самарского государственного социально-педагогического университета и еще 141 ребенок – в рамках смен, организованных Поволжским государственным университетом сервиса.

«Для нас и в этом году немаловажен детский отдых, чтобы они имели возможность поменять обстановку, поправить свое здоровье. С Дмитрием Игоревичем была возможность этот вопрос обсудить. Мы договорились о том, что будем продолжать такую практику, чтобы детки могли оздоровиться в летний период в Самарской области», – отметил Глава ДНР.

«Мы будем рады вновь принять ребятишек из Донецкой Народной Республики и на отдых, и на учебу, и на соревнования. Мы уже принимали спортсменов, которые у нас фактически прошли сборы», – добавил Губернатор Самарской области. Дмитрий Азаров поблагодарил Дениса Пушилина за сотрудничество.

Отдельные слова признательности Глава региона выразил за то, что жители и гости столицы России могут оценить вклад Самарской области в восстановление мирной жизни в рамках проведения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ на стенде Донецкой Народной Республики. «Мы очень горды тем, что на главной выставке-форуме «Россия» с благодарностью размещена информацию о нашем сотрудничестве со Снежным, с Донецкой Народной Республикой. Спасибо большое. Для нас это особая гордость», – обратился Губернатор к Главе ДНР.

«Я думаю, что такое тесное взаимодействие между нашими регионами будет продолжаться и это как раз залог того, что те связи, которые устанавливаются сейчас, – они на десятилетия», – подчеркнул в завершении встречи Денис Пушилин.

Фото пресс-службы Главы ДНР.

Теги: Дмитрий Азаров

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