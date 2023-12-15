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С 11 декабря в Самарской области проходит операция «Должник»

15 декабря 2023 14:35
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Основная цель - выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов.

За четыре дня профилактического мероприятия исполнено 84 постановления на сумму более 350 000  рублей.

С 11 декабря текущего года в Самарском регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», основная цель которого - выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов.

Сотрудниками полиции совместно с территориальными подразделениями ГУФССП России по Самарской области осуществляются проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов и принимаются иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника.

За четыре дня по результатам мероприятий исполнено 84 постановления на сумму более 300 000р. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) привлечено более 200 должников.

По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также административные аресты.

Так, в отношении индивидуального предпринимателя – жителя Безенчукского района, нарушающего правила продажи алкогольной продукции, вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 10 000 рублей за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота).

Работа в данном направлении проводилась на всей территории Самарской области и будет продолжена, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: БДД Самара

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