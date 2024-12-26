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Россияне рассказали, какие напитки выберут для празднования Нового года

26 декабря 2024 13:01
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Россияне рассказали, какие напитки выберут для празднования Нового года

Сервис доставки Купер и исследовательская компания «ОнИн» провели опрос и выяснили, какое спиртное наиболее популярно среди россиян в Новый год. Шеф-сомелье ресторана Sadko рассказала, как правильно выбрать алкогольные напитки к празднику.

Большинство респондентов (83%) сообщили, что на новогодний стол поставят шампанское. Чаще всего этот напиток предпочитают женщины (86%).

Более трети опрошенных выбирает к новогоднему столу красное вино. Белое предпочитают 23% опрошенных, а пиво – 18%.

Среди крепкого алкоголя россияне предпочитают водку (35%), коньяк (31%) и виски (17%).

Интересно, что 7% россиян вообще не планируют покупать алкоголь к праздничному столу. А каждый десятый признался, что просто забывает купить его на Новый год. 

Сомелье ресторана Sadko Леся Соболева отмечает, что качество отечественных вин и крепких напитков с каждым годом повышается, соответственно, растет и популярность среди покупателей. Кроме того, эксперт поделилась советами по выбору алкоголя для новогоднего стола.

Леся Соболева, шеф-сомелье ресторана Sadko:

«Однозначный тренд в выборе алкоголя на новогодний стол — игристое. Среди отечественных брендов появляется все больше отличных образцов. Важно покупать напитки исходя из личных предпочтений и особенностей меню. Рекомендую начинать праздник с игристого и завершать крепким, а не наоборот. А еще, я в команде “лучше меньше, но качественнее”, праздник — отличный повод выбрать для себя что-то особенное».

Аналитики Купера также изучили спрос на безалкогольные напитки к новогоднему столу. Так, среди соков в декабре этого года россияне чаще всего покупают яблочный. Однако зимой прошлого года на первом месте был апельсиновый. На втором месте — со вкусом яблока, вишни и винограда, на третьем — вишня-черешня и мультифрукт.

Среди газированных напитков к новогоднему столу россияне чаще всего в декабре выбирают газированную и минеральную воду и лимонады. На третьем месте — безалкогольное пиво, на четвертом — детское шампанское, а на пятом — безалкогольный сидр.

*В исследовании приняли участие более 3000 человек: жители Москвы и Санкт-Петербурга, жители городов населением свыше 1 млн человек, жители городов населением от 500 тысяч до 1 млн человек, жители городов и населённых пунктов численностью от 100 до 500 тысяч человек. Опрос проводился среди мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет.

Теги: Опрос

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