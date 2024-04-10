Предприятия Самарской области презентовали свои вакансии на Фестивале профессий на выставке «Россия»

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На Международной выставке-форуме "Россия" продолжается Фестиваль профессий, в рамках которого на площадке выставки прошли более 150 мастер-классов от экспертов, встречи с крупнейшими работодателями, лекции, профориентационные тестирования, викторины, экскурсии, презентации образовательных программ. Основная цель фестиваля — показать многообразие современного рынка труда, помочь молодым ребятам, которые только определяются с будущей профессией или первым местом работы, подобрать оптимальный вариант.

В ходе фестиваля соискателям были представлены наиболее востребованные и перспективные профессии в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, IT, науке, социальной сфере и индустрии гостеприимства. Участие в фестивале принимают делегация министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и работодателей региона. В марте свои вакансии представляли специалисты ПАО «КуйбышевАзот», в апреле свое предприятие и рабочие места презентовал АВТОВАЗ. На этой неделе на выставке работают представители комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник», которые презентуют вакансию социального педагога, и представители медицинского университета «Реавиз» с профориентационным мастер-классом по специальности «Лечебное дело: сердечно-легочная реанимация».

«Организации и предприятия Самарской области были представлены на Фестивале профессий в разных направлениях, - отметила заместитель директора Управляющего центра занятости населения Самарской области Марина Наливалкина. - Сам формат мероприятия позволяет посетителям не просто узнать о профессиях, но и поучаствовать в реальных рабочих процессах, и это, безусловно, вызывает интерес. У нас в области в прошлом году был подобный опыт, когда мы проводили выставку профессий. Это была первая такая выставка, и она получила очень высокую оценку от посетителей разных возрастов. На федеральном Фестивале профессий мы также старались сделать свою программу полезной для совершенно разных категорий посетителей, но в первую очередь она была ориентирована на молодых людей, которые еще только определяются с выбором профессионального пути. Надеюсь, мы в этом им помогли».

Специалисты службы занятости также предложили гостям выставки программу. В течение недели на стенде Самарской области на выставке «Россия» проходит профориентационная настольная игра «Профессиональное лото» и различные мастер-классы. Для всех, кто заинтересован возможностями трудоустройства в Самарской области, проводятся консультации.

Предприятия Самарской области предлагают в настоящее время более 45 тысяч вакансий по различным направлениям, есть ряд мер поддержки для молодых специалистов, в том числе для тех, кто готов переехать в Самарскую область с целью трудоустройства.

Завершающим мероприятием Фестиваля профессий 12 апреля станет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Для участников это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами.

Всероссийская ярмарка трудоустройства впервые прошла в 2023 году. В двух этапах ярмарки, региональном и федеральном, приняли участие более 900 тысяч человек, более 35 тысяч работодателей, представивших более 785 тысяч вакансий. По итогам почти более 123 тысячи соискателей были трудоустроены.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум "Россия" проводится по поручению Президента России Владимира Путина на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября. Решением Главы государства она продлена до 8 июля.