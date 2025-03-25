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Полицейские разыскали водителя, скрывшегося с места ДТП в Самаре

25 марта 2025 16:24
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По каждому факту правонарушителю назначены наказания в виде штрафов.

Полицейские разыскали водителя, скрывшегося с места ДТП в Самаре. По предварительным данным, собранным сотрудниками ГАИ, 24 марта, утром, 18-летняя водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, двигалась по Московскому шоссе со стороны ул. Революционной в направлении ул. Авроры. Нарушив требования ПДД  напротив д. 34 «б» сбила 22-летнюю девушку. После чего, не оказав помощь, скрылась с места ДТП. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования правонарушителя. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции довели до личного состава полка ДПС ГАИ Самары, представителей СМИ и блогосферы. Полицейские провели комплекс разыскных мероприятий, в том числе обследовали дворы и парковки с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями.

Уже через несколько часов после происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Уроженка города Орска, студентка одного из самарских колледжей пояснила полицейским, что допустив наезд на пешехода, испугалась последствий и поэтому поспешила уехать с места происшествия. В содеянном раскаялась и пообещала оказать помощь пострадавшей.

В отношении водителя, должностными лицами Госавтоинспекции собраны материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.12.18 КоАП РФ, ст.12.5 (отсутствие знака «молодой водитель») КоАП РФ, ст. 12.37 КоАП РФ. По каждому факту правонарушителю назначены наказания в виде штрафов.

В настоящее время административное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе тяжесть повреждений, причинённых водителем пешеходу.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП Самара

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