Павел Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал спецслужбам сообщения пользователей

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Павел Дуров опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что марте Франция «едва не запретила шифрование», передает iphones.ru.

Сенат принял закон, требующий от приложений для обмена сообщениями внедрения бэкдора для доступа полиции к личным сообщениям. Его отклонила Национальная ассамблея. Однако 3 дня назад префект полиции Парижа снова выступил за эту инициативу.

В связи с этим, Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал личные сообщения правоохранителям.

"Члены Национальной ассамблеи поступили мудро, отклонив закон, который сделал бы Францию ​​первой страной в мире, лишившей своих граждан права на неприкосновенность частной жизни. Даже страны, которые многие европейцы считают лишенными свобод, никогда не запрещали шифрование. Почему?

Потому что технически невозможно гарантировать, что доступ к бэкдору может получить только полиция . После внедрения бэкдор может быть использован другими лицами — от иностранных агентов до хакеров. В результате личные сообщения всех законопослушных граждан могут быть скомпрометированы.

Закон, направленный на предотвращение наркоторговли, в любом случае не помог бы бороться с преступностью. Даже если бы основные зашифрованные приложения были ослаблены бэкдором, преступники все равно могли бы безопасно общаться через десятки более мелких приложений — и их стало бы еще сложнее отследить из-за VPN.

Вот почему, как я уже говорил, Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не торгуем конфиденциальностью ради доли рынка.

За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений. В соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного постановления Telegram раскроет только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении уголовных преступлений, а не сообщения.

В прошлом месяце свобода восторжествовала. Но это было напоминание: мы должны продолжать объяснять законодателям, что шифрование не предназначено для защиты преступников — оно защищает конфиденциальность и безопасность обычных людей. Потеря этой защиты была бы трагедией.

Битва далека от завершения. В этом месяце Европейская комиссия предложила похожую инициативу по добавлению бэкдоров в приложения для обмена сообщениями. Ни одна страна не застрахована от медленной эрозии свобод. Каждый день эти свободы подвергаются атакам — и каждый день мы должны их защищать", — Павел Дуров.

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