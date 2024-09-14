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Открылся прием заявок на участие в окружном фестивале «Театральное Приволжье»

14 сентября 2024 17:55
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Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске, во Всемирный день театра.

11 сентября открылся прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и является самым масштабным театральным проектом округа, объединившим в прошлом сезоне уже более 20 тысяч участников и 200 тысяч зрителей! За пять лет охват проекта вырос в три раза.

Напомним, для Самарской области прошедший юбилейный фестиваль стал рекордным – было заявлено 125 спектаклей из 21 муниципального образования региона. Мюзикл «Алабин» в исполнении театральной студии «Труппа Отрадного» Дворца культуры «Россия» (г. Отрадный, режиссер - Виктор Трегубов) был удостоен фестивального серебра в номинации «Молодежные спектакли», а также воспитанники студии стали участниками образовательного тура по Волге с ведущими педагогами и режиссерами Российского института театрального искусства – ГИТИС.

В новом сезоне принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются централизованно через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку»). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности. В этом году региональный отбор состоится в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей).

В финал проекта выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и появятся в доступе для свободного просмотра.

В этом году сохранились традиционные номинации: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».

Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты Фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, сохранение лучших театральных традиций.

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», Правительство Удмуртской Республики, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа
 

Фото: скриншот официального ресурса VK _Окружной фестиваль «Театральное Приволжье»

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