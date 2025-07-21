отдыхающих в Турции предупредили о бактерии, вызывающей холеру

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Отдыхающих на море в Турции предупредили о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызывать холеру. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на доктора урологии стамбульской больницы Florence Nightingale Угура Аферина.

Врач рассказал, что в ходе исследований ДНК бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus были обнаружены на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Аферин отметил, что бактерии Vibrio размножаются в теплой и соленой воде.

"Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая вызывает сильную диарею и потерю жидкости. Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю", – передает издание слова Аферина.

Доктор подчеркнул, что основной опасностью является контакт открытых ран с морской водой. По его словам, Vibrio vulnificus может вызывать смертельно опасные инфекции тканей и некротизирующий фасциит, известный как "бактерии, пожирающие плоть". Vibrio parahaemolyticus, передающийся через моллюсков, например сырые устрицы, вызывает боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку. У людей со слабым иммунитетом такие инфекции могут перейти в сепсис, распространившись по крови.

С урологической точки зрения Аферин предупредил о риске инфекций мочевыводящих путей при длительном ношении мокрых купальников после моря, особенно у женщин, пишет Смотрим.