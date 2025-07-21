Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Сызрани могут приобретать бесплатные билеты на «Поезд Победы»
Жители Сызрани могут приобретать бесплатные билеты на «Поезд Победы»
21-летний мотоциклист врезался в бордюр в Самаре
21-летний мотоциклист врезался в бордюр в Самаре
Шестеро мужчин пострадали в ДТП в Большечерниговском районе
Шестеро мужчин пострадали в ДТП в Большечерниговском районе
В Сызрани женщина взорвала петарду в помещении ЖЭКа
В Сызрани женщина взорвала петарду в помещении ЖЭКа
Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.»
Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.»
Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе
Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе
Почти каждый второй самарец (45,6%) работает на одном месте более пяти лет
Почти каждый второй самарец (45,6%) работает на одном месте более пяти лет
Дмитрий Медведев: Тема служения Отечеству станет главной в думской кампании «Единой России»
Дмитрий Медведев: Тема служения Отечеству станет главной в думской кампании «Единой России»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе
В Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт творческого проекта Taraxacum
В Самаре состоится очередная встреча ридинг-группы «Читать кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Отдыхающих в Турции предупредили о бактерии, вызывающей холеру

21 июля 2025 10:59
110
отдыхающих в Турции предупредили о бактерии, вызывающей холеру

Отдыхающих на море в Турции предупредили о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызывать холеру. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на доктора урологии стамбульской больницы Florence Nightingale Угура Аферина.

Врач рассказал, что в ходе исследований ДНК бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus были обнаружены на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Аферин отметил, что бактерии Vibrio размножаются в теплой и соленой воде.

"Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая вызывает сильную диарею и потерю жидкости. Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю", – передает издание слова Аферина.

Доктор подчеркнул, что основной опасностью является контакт открытых ран с морской водой. По его словам, Vibrio vulnificus может вызывать смертельно опасные инфекции тканей и некротизирующий фасциит, известный как "бактерии, пожирающие плоть". Vibrio parahaemolyticus, передающийся через моллюсков, например сырые устрицы, вызывает боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку. У людей со слабым иммунитетом такие инфекции могут перейти в сепсис, распространившись по крови.

С урологической точки зрения Аферин предупредил о риске инфекций мочевыводящих путей при длительном ношении мокрых купальников после моря, особенно у женщин, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
20 июля 2025  15:34
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
422
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
20 июля 2025  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
459
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
2367
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
672
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
587
Весь список