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Нарушения в самарской школе устранены под контролем судебных приставов

21 августа 2023 10:48
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Нарушения в самарской школе устранены под контролем судебных приставов

В преддверии нового учебного года руководство школы устранило нарушения пожарной безопасности. Столкнувшись с мерами принудительного исполнения и оплатив исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, работы по обеспечению безопасности в учебном заведении были выполнены.

Исполнительные производства, затрагивающие интересы детей и подростков, защиту их прав и безопасности, находятся на особом контроле у судебных приставов. Так, в одной из школ в Промышленном районе надзорным органом были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности – двери на лестничных клетках учебного заведения не оборудованы механизмами для самозакрывания, отсутствовали противопожарные перегородки. Суд удовлетворил иск надзорного органа и обязал учебное заведение устранить нарушения.

На основании поступившего исполнительного документа в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары было возбуждено исполнительное производство, о чем судебный пристав-исполнитель уведомил руководство школы. Сотрудник Службы, вручив требование об устранении нарушений, разъяснил последствия неисполнения решения суда в установленный срок. Игнорирование должником своих обязательств стало основание для вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель также предупредил руководство образовательного учреждения о возможной административной и уголовной ответственности.

После этого должник приступил к выполнению работ по установке дверных механизмов и противопожарных перегородок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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