Начальник УФСИН СО Алексей Климов провел приём граждан 

Начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации по вопросам, решение которых входит в компетенцию пенитенциарного ведомства.
На прием пришли три человека. Родственников осуждённых интересовали вопросы медицинского обеспечения, порядка приема передач, а также законности и обоснованности наложения взысканий.
Начальник УФСИН Алексей Климов разъяснил обратившимся нормы уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
В завершении приема Алексей Николаевич заверил каждого заявителя, что сделает все возможное для удовлетворения их просьб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граждане, подавшие письменные обращения будут проинформированы о результатах их рассмотрения в установленные законом сроки.
Приём граждан по личным вопросам проходит каждый первый понедельник месяца с 16 до 18 часов по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, 42А.
А все посетители сайта регионального УФСИН могут задать свой вопрос в разделе «Интернет-приёмная».
Фото: пресс-служба УФСИН СО