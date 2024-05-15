Начальник УФСИН СО Алексей Климов провел приём граждан 

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Начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации по вопросам, решение которых входит в компетенцию пенитенциарного ведомства.



На прием пришли три человека. Родственников осуждённых интересовали вопросы медицинского обеспечения, порядка приема передач, а также законности и обоснованности наложения взысканий.



Начальник УФСИН Алексей Климов разъяснил обратившимся нормы уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.



В завершении приема Алексей Николаевич заверил каждого заявителя, что сделает все возможное для удовлетворения их просьб в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Граждане, подавшие письменные обращения будут проинформированы о результатах их рассмотрения в установленные законом сроки.



Приём граждан по личным вопросам проходит каждый первый понедельник месяца с 16 до 18 часов по адресу:

г. Самара, ул. Куйбышева, 42А.

А все посетители сайта регионального УФСИН могут задать свой вопрос в разделе «Интернет-приёмная».

Фото: пресс-служба УФСИН СО