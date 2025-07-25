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На выходные в Самаре ожидается тёплая и пасмурная погода

25 июля 2025 12:59
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На выходные в Самаре ожидается тёплая и пасмурная погода

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 26 июля, в Самаре ожидается тёплая и пасмурная погода. Утром температура составит +18°, днем воздух прогреется до +22°, к вечеру немного похолодает до +21°, а ночью ожидается +15°. Ветер северный и северо-западный, с порывами до 12 м/с.

В воскресенье, 27 июля, сохранится тёплая и пасмурная погода. Утром температура будет около +18°, днем поднимется до +23°, вечером ожидается +21°, а ночью похолодает до +16°. Ветер преимущественно северный и северо-западный, с порывами до 11 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +36°С. Высокие показатели также ожидаются в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Холоднее всего в эти выходные будет в Екатеринбурге. Здесь температура опустится вплоть до +14°С. Низкие показатели ожидаются также в Казани и Красноярске.

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