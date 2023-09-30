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На стадионы предложили вернуть пиво

30 сентября 2023 11:45
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На стадионы предложили вернуть пиво

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов назвал перестраховкой и лицемерием запрет на продажу пива во время спортивных соревнований. Так политик отреагировал на возобновление дискуссии о возвращении напитка на стадионы между представителями Правительства, бизнеса и общественных организаций.

«Кто-то опасается агрессии со стороны зрителей. А зачем тогда вводили Fan ID? Сейчас попасть на стадион – все равно что съездить за границу: нужен особый документ – «паспорт болельщика». И получает его тот, кто «не был, не состоял, не участвовал». Но если теперь на трибунах сплошь проверенные граждане, стоит ли от них ждать беды после пары бокалов пива? По-моему, это очевидная перестраховка. К тому же для «избранной публики» в ВИП-зонах спиртное вполне доступно. Конечно, надо ограничивать количество на человека, чтоб не ящиками. Но в рамках нормы – почему нет? Некрасиво получается – прямо какой-то «алкогольный апартеид», – отмечает парламентарий.

Миронов недоумевает, как запрет на пиво во время футбольных матчей сочетается с масштабной пропагандой пива на телеканалах, в том числе спортивных, под видом рекламы безалкогольных марок.

«Кого мы обманываем? Это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градуса занимает всего 2,2% рынка. Эти ролики нацелены на молодежь, призваны связать потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями. Я не раз выступал за запрет такой рекламы, а пиво на стадионах можно разрешить, чтобы повысить посещаемость и поддержать наши клубы», – заключил политик. 

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