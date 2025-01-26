На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

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Сплошной паспортный контроль действует на Крымском мосту по направлению в Крым, проводятся антитеррористические мероприятия. Об этом сообщил заместитель министра транспорта республики Александр Овдиенко.

"Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым - специальные службы ведут антитеррористические мероприятия", - написал Овдиенко в Telegram-канале.

Он отметил, что основанием для введения контроля является указ Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае. А также решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении высокого уровня террористической угрозы в регионе, Темрюкском районе и на Крымском мосту.

Сейчас в ближайших к мосту муниципалитетах и приграничных районах полуострова, а также на территории Севастополя действует высокий уровень террористической опасности. В регионе регулярно проводят военные учения, возводят защитные сооружения, пишет ТАСС.