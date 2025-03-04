Минпросвещения планирует утвердить перечень игрушек для детсадов

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Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании оргкомитета всероссийского конкурса "Родная игрушка", пишет ТАСС.

"Мы сейчас разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. Потому что дошкольный период - один из основных этапов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужно, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определенного возраста", - сказал он.